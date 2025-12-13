Parma - Lazio, Zaccagni e Basic espulsi: doppia beffa per Sarri
L'espulsione di Zaccagni è una doppia beffa per Sarri. La Lazio disputerà il secondo tempo in inferiorità numerica dopo il rosso rimediato dal capitano per un intervento ai danni di Estevez che l'arbitro ha ritenuto eccessivo, ma non solo. Alla ripresa è arrivata anche l'espulsione di Basic, per la reazione a uno scontro con l'argentino.
Il tecnico dovrà fare a meno dei due biancocelesti anche in occasione della sfida casalinga con la Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle 18 all'Olimpico. Il giocatore dovrà scontare la squalifica e dunque, tornerà in campo per la gara successiva.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.