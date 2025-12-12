IL TABELLINO di Roma - Lazio Primavera 1-2

IL TABELLINO di Roma - Lazio Primavera 1-2

Primavera 1 | 15ª giornata

Venerdì 12 dicembre 2025, ore 18:00

Stadio Tre Fontane - Roma

Roma - Lazio Primavera 1-2

Marcatori: 35' Litti (R), 67' aut. Sangaré (L), 90'+1 Bordon (L)

ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Terlizzi (60’ Mirra), Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah (80’ Maccaroni), Litti (71’ Cama); Di Nunzio, Della Rocca (71’ Almaviva); Arena (80’ Morucci). A disp.: Stomeo, Marchetti, Panico, Lulli, Paratici, Forte. All.: Guidi.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (63’ Calvani), Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli (63’ Muñoz), Farcomeni (85’ Montano), Cuzzarella; Saná Fernandes (85’ Pernaselci), Serra (80’ Sulejmani). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Scalisi.

Arbitro: Silvestri (sez. Roma 1)
Assistenti: Jorgji - Romagnoli

NOTE

Ammoniti: Romano (R), Muñoz (L), Almaviva (R), Montano (L)

Espulsi: Scalisi (L), Nardin (R)

Recupero: - ; 5'.

