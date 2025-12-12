IL TABELLINO di Roma - Lazio Primavera 1-2
Primavera 1 | 15ª giornata
Venerdì 12 dicembre 2025, ore 18:00
Stadio Tre Fontane - Roma
Roma - Lazio Primavera 1-2
Marcatori: 35' Litti (R), 67' aut. Sangaré (L), 90'+1 Bordon (L)
ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Terlizzi (60’ Mirra), Seck, Nardin; Sangaré, Romano, Bah (80’ Maccaroni), Litti (71’ Cama); Di Nunzio, Della Rocca (71’ Almaviva); Arena (80’ Morucci). A disp.: Stomeo, Marchetti, Panico, Lulli, Paratici, Forte. All.: Guidi.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (63’ Calvani), Bordon, Bordoni; Ferrari, Baldi, Pinelli (63’ Muñoz), Farcomeni (85’ Montano), Cuzzarella; Saná Fernandes (85’ Pernaselci), Serra (80’ Sulejmani). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Scalisi.
Arbitro: Silvestri (sez. Roma 1)
Assistenti: Jorgji - Romagnoli
NOTE
Ammoniti: Romano (R), Muñoz (L), Almaviva (R), Montano (L)
Espulsi: Scalisi (L), Nardin (R)
Recupero: - ; 5'.