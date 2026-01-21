IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cremonese 3-0
Primavera 1 | 21ª giornata
Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 12:00
Centro Sportivo La Borghesiana, Roma
Lazio Primavera - Cremonese 3-0
Marcatori: Gelli (43', L), Ferrari (47', L), Munoz (67', L).
LAZIO (4-3-3): Pannozzo; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino, Munoz, Gelli (89' Cangemi); Cuzzarella, Sulejmani (75' Marinaj), Sana Fernandes (68' Serra). A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci. All.: Punzi.
CREMONESE: Cassin, Lamorte (60' Faye), Galli (71' Herzuah), Tessadri, Lickunas, Biolchi (81' Patrignani), Marsi, Zilio, Gashi (71' Bozza), Bassi, Raballo (60' Patitucci). A disp.: Liberali, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. All.: Pavesi.
Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: D'Ascanio - Starnini
NOTE
Ammoniti: Patitucci (C).
Recupero: 1' pt, 4' st.