IL TABELLINO di Lazio Primavera - Cremonese 3-0

21.01.2026 14:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Primavera 1 | 21ª giornata

Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 12:00

Centro Sportivo La Borghesiana, Roma

Lazio Primavera - Cremonese 3-0

Marcatori: Gelli (43', L), Ferrari (47', L), Munoz (67', L).

LAZIO (4-3-3): Pannozzo; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Santagostino, Munoz, Gelli (89' Cangemi); Cuzzarella, Sulejmani (75' Marinaj), Sana Fernandes (68' Serra). A disp.: Bosi, Ciucci, Battisti, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci. All.: Punzi.

CREMONESE: Cassin, Lamorte (60' Faye), Galli (71' Herzuah), Tessadri, Lickunas, Biolchi (81' Patrignani), Marsi, Zilio, Gashi (71' Bozza), Bassi, Raballo (60' Patitucci). A disp.: Liberali, Lubrano, Vigilati, Murante, Callegari, Jenzeri. All.: Pavesi.

Arbitro: Ubaldi (sez. Roma 1)
Assistenti: D'Ascanio - Starnini

NOTE

Ammoniti: Patitucci (C).

Recupero: 1' pt, 4' st.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.