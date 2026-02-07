Lazio, contro la Juve sarà Maldini il centravanti? La risposta di Sarri
07.02.2026 14:30 di Simone Locusta
Daniel Maldini è stato uno degli acquisti più importanti di questo mercato di gennaio. Almeno in prospettiva: l'ex Atalanta ha importanti qualità tecniche, ma deve ancora imparare molto e Sarri può essere l'allenatore giusto per esaltarlo.
Il figlio d'arte può essere un'opzione valida per il ruolo di centravanti contro la Juventus. Un'opzione da falso nueve che può mischiare le carte contro una difesa, quella bianconera, che spesso e volentieri "mangia" i centravanti avversari. Soprattutto Bremer. Ecco di seguito il pensieri di Sarri in merito:
"Se non lo mangiano come dici te sì. Vediamo domani, abbiamo più partite ravvicinate, vediamo un attimo. Stamattina abbiamo provato due formazioni diverse".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.