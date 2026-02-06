Lazio | Fabiani: "Se Sarri resterà? Non conta ciò che dice..."
Tra i temi toccati da Angelo Fabiani in conferenza stampa, c'è anche inevitabilmente il futuro di Maurizio Sarri. Cosa deciderà di fare a fine stagione? Il ds, rispondendo alle domande dei cronisti presenti, ha spiegato:
Sarri ha più volte detto “fino a giugno resto”: pensi sarà ancora il tecnico della Lazio?
"Me lo auguro, altrimenti sarei un folle. Io lo chiamo ‘toscanaccio’, ridiamo insieme, il mister ha la battuta facile, bisogna saperlo decodificare. Io lo so che lui è attaccato alla società, ai calciatori, ai tifosi. Poi è un brontolone, ma guai se non lo fosse. Significherebbe per lui non avere più stimoli. Giusto che ci solleciti. Lui viene dai campi di strada come me, sa che a volte le operazioni vanno in porto e a volte noi. Lui è una garanzia per tutti i tifosi. Lasciamo perdere le battute… Ho sentito Conte dire “Lo faccio per passione e non per soldi”. Lui è un altro burlone, di una bontà illimitata. A volta non conta ciò che dice, ma ciò che uno pensa. Io sono convinto che lui voglia onorare e dare continuità al progetto che abbiamo detto essere all’anno zero".