Lazio, Mattei: "Giusto continuare la protesta. In 22 anni non è cambiato nulla"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha detto la sua sulla decisione dei tifosi della Lazio di proseguire la contestazione nei confronti della società. Queste le sue dichiarazioni:
“Se Lotito sarà presente domani con Sarri? Saremo alla vigilia di una gara importante, credo si debba parlare solo di campo. La comunicazione è una cosa importante: va studiata, non improvvisata".
"La protesta che continua? Decisione giusta. Qualcuno ha detto che non si può andare avanti così, che magari non ci sarà la stessa partecipazione ma questo lo vedremo. Se in questi 22 anni il tifoso è andato regolarmente allo stadio e non mai cambiato nulla, giustamente ora prova a modificare la strategia. Se nulla cambia andando allo stadio, vediamo così. Avere così pochi consensi, per un senatore della Repubblica, non credo sia irrilevante: potrebbe far riflettere qualcuno del partito questa situazione”.