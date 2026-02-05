Lazio, Abbate svela: "Nuovo stop per Lazzari, ecco di cosa si tratta" - VIDEO
05.02.2026 17:45 di Simone Locusta
Uomini contati in difesa per Sarri. Domenica sera contro la Juventus il tecnico biancoceleste dovrà far fronte a numerose assenze. Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione e raccontare la natura del nuovo stop di Lazzari. Di seguito le sue parole:
"Emergenza totale in difesa a Torino. Gigot ne avrà per un altro mese, Pellegrini è squalificato, si aggiunge Lazzari: quasi sicuramente un nuovo stiramento al polpaccio, credo sia il secondo o il terzo quest'anno".