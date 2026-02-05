Lazio, Rambaudi: "Contro la Juve serve umiltà. Tavares può essere un'arma"
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare le chances biancocelesti in vista del match contro la Juventus. Di seguito le sue parole:
"Con l’eventuale stop di Lazzari c’è Tavares, chi dice che non può essere un’arma? La Lazio domenica non avrà nulla da perdere, questo potrebbe portare meno timori, più leggerezza. In questo momento siamo una squadra media, abbiamo una società media. Per questo serve umiltà con Juventus e Atalanta, con chi ti precede in classifica".
"Non so cosa aspettarmi domani dalle conferenze di presentazione dei nuovi. Spero ci sia un dibattito costruttivo con Lotito, per capire quali sono le idee. Fabiani diverse scelte le ha fatte giuste ma in generale rispecchia il modo di operare del presidente: bene fino ad un certo punto, poi si scivola".
"Sei una squadra importante, con storia, popolo e anche successi. Non migliorarsi non è da Lazio e non ci si deve accontentare. Non possiamo fare i commercialisti, i tifosi devono restare tifosi".