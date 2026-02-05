Lazio, Oddi sicuro: "Una contestazione come questa non c'era mai stata"
Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della protesta dei tifosi biancocelesti, rinnovata anche in occasione del match casalingo contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole:
"Da quanto posso ricordare io, una contestazione come questa, non c’era mai stata. Da parte del presidente della Lazio dovrebbe esserci la volontà di andare un po’ incontro ai propri tifosi. Questo sciopero viene fatto per amore, è comprensibile che questo avvenga ma è doloroso. Uno stadio deserto è chiaro che può condizionare anche la squadra in campo, ma per loro è una rinuncia".
"È la prima volta, da quando conosco i tifosi laziali, che accade una cosa del genere. C’è bisogno di un club che affronti la situazione trovando delle soluzioni. È molto brutto vedere una situazione come questa, è un danno anche per l’immagine del club. I tifosi sono quelli che ci mettono cuore e soldi, è necessario fare dei passi indietro".