Lazio - Genoa, retroscena da Open Var: insulti e proteste contro Zufferli. Cos'è successo
Nell'ultimo episodio di Open Var sono stati analizzati tutti gli episodi di Lazio - Genoa, ovvero i tre rigori assegnati da Zufferli, richiamato più volte dal Var. Nell'occasione finale, per il fallo di mano di Ostigard in area di rigore sul colpo di testa di Ratkov, si possono sentire le continue proteste e insulti arrivare dalla panchina rossoblù nei confronti del direttore di gara, in quel momento al monitor.
"Zufferli non scherziamo! Già gliene hai regalato uno... Tira fuori le p***e! Fai l'arbitro! Tira fuori le p***e! Ma che stai a vede'? Tira fuori i cog***ni!", è ciò che viene detto. Le parole, piuttosto pesanti, lasciano sconvolto anche l'AVAR Guida a Lissone: "Ma tutta sta roba è impossibile", ha commentato dopo la fine dell'On Field Review con il penalty assegnato ai biancocelesti e poi realizzato da Cataldi.