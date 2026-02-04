Sassuolo, Grosso torna sulla Lazio: "Quella vittoria ci è servita"
Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso si è raccontato in una lunga intervista concessa a Rivista Undici, parlando in particolare dell'attuale stagione di Serie A. L'allenatore neroverde è tornato soprattutto sulla vittoria di qualche mese fa contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.
"Avevamo perso le prime due e sconfiggere una squadra forte come la Lazio ci serviva. Lì abbiamo pensato: 'Ok, in questa categoria allora ci possiamo stare'. A volte abbiamo raccolto quanto meritato, altre volte meno, ma è una cosa che succede in tutte le stagioni. Noi sappiamo quello che vogliamo fare in questo campionato, e lo stiamo facendo molto bene, ma non ci accontentiamo. Allo stesso tempo, rimaniamo sempre con i piedi ben saldi a terra e sappiamo che i punti che abbiamo non bastano per raggiungere niente".