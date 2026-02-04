PRIMAVERA | Milan - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa
04.02.2026 12:45 di Christian Gugliotta
Il 2-0 casalingo contro l'Atalanta ha regalato alla Lazio Primavera il terzo successo consecutivo, rilanciando una stagione che fino a qualche settimana fa sembrava inevitabilmente compromessa. La squadra di Punzi è dodicesima in classifica con 31 punti e può sognare i playoff, ora distanti solo 5 lunghezze.
Appaiati in classifica ai biancocelesti ci sono Napoli e Milan, e proprio quest'ultima sarà la prossima avversaria dei biancocelesti, nel match, valido per la 24esima giornata di campionato, in programma alle 13:00 di sabato 7 febbraio.
La sfida sarà diretta da Vittorio Emanuele Teghille, arbitro della sezione di Collegno, che sarà affiancato dalla coppia di assistenti composta da Nicola Morea e Mattia Bettani.
