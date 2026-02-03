Lazio, le conferenze stampa di Motta, Maldini e Przyborek: ecco quando
03.02.2026 19:17 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato che venerdì 6 febbraio, alle ore 11:30, i nuovi acquisti Motta, Maldini e Przyborek interverranno in conferenza stampa. Di seguito la nota.
"La S.S. Lazio informa che venerdì 6 febbraio, alle ore 11:30, presso lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio, si terrà la conferenza di presentazione ufficiale dei nuovi calciatori biancocelesti Edoardo Motta, Daniel Maldini e Adrian Przyborek".
