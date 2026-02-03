Lazio, Vecino al Celta Vigo: i messaggi degli ex compagni di squadra

Matias Vecino ha lasciato la Lazio negli ultimissimi giorni di mercato, si è trasferito in Spagna per iniziare una nuova avventura al Celta Vigo. L’uruguaiano ha salutato staff, compagni e tifosi con un post via social e tra i commenti spiccano quelli di Pedro e Gila.

Gli spagnoli hanno voluto augurare buona fortuna all’ex compagno anche via social e così Pedro ha scritto: “Dacci dentro!!! Grazie di tutto e continua così. Ti auguro il meglio in questa nuova fase della tua vita e di quella della tua famiglia”. Questo invece il messaggio di Gila: “Guacho dei guachos, ti ricorderò”.

Si è unito al coro anche Castellanos, il primo a lasciare la Lazio in questa finestra invernale di mercato per indossare la maglia del West Ham. “Lo mejor amigo” è il messaggio.

