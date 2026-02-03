WOMEN | Lazio, Bacic: "È stato facile scegliere la Lazio. Ho visto un..."

Doris Bacic è il nuovo portiere della Lazio Women. La giocatrice croata, con un passato anche alla Juventus, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club per raccontare cosa l'ha spinta a trasferirsi in biancoceleste e le sensazioni dopo le prime ore a Formello. Le sue parole: “La Lazio è una grande squadra in Italia e la scelta è stata facile quando si è presentata l’opportunità. Sono molto felice di essere qui”.

“Io sono veramente felice di potermi allenare con Durante e Karresmaa, per poter alzare il livello in allenamento e in tutto. Francesca la seguo già da quanto ero alla Juventus, è uno dei portieri più forti che c’è. È un piacere stare con lei in campo”.

“Spero che qui porterò la mia esperienza, ho un po’ girato il mondo e i campionati. Ho imparato come confrontarmi in certe situazioni e spero di poterlo riportare anche alla Lazio. Cosa spero mi dia questa nuova avventura? Per me è importante essere felice in allenamento, vedere che sto crescendo. Un miglioramento per me è sempre importante e spero che a fine stagione sarò un portiere più forte rispetto a ora”.

“Prime ore in biancoceleste? Sono felice di essere qui, ho visto un centro sportivo bellissimo che non mi aspettavo. È raro vedere una società così unita, il presidente che viene a vedere le partite. È importante per tutto il movimento del calcio femminile”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE