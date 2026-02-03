Lazio, Rambaudi contro Lotito: "Se hai una Ferrari e non riesci a mantenerla..."

Si è concluso il calciomercato invernale e l'umore dell'ambiente non è decisamente dei migliori. Sulla carta, la squadra ne esce indebolita nonostante i diversi nuovi innesti, perlopiù giovani di prospettiva. A parlare della situazione è stato anche Roberto Rambaudi in diretta su Radiosei:

"Ma se ho una Ferrari e non riesco a mantenerla, a mettere benzina, che la tengo a fare? Se non ho soldi e la uso due volte a settimana, devo venderla. E la Lazio è una Ferrari. Quello che accade è desolante e molto grave. Non puoi avere una società come la Lazio e gestirla così; qualsiasi imprenditore lo farebbe, ma servono le idee per valorizzare il club al massimo.

Premesso questo, non ci facciamo manipolare: qualora si andasse avanti in Coppa, merito dei ragazzi e dell’allenatore. Altrimenti ripetiamo sempre la stessa storia. Il quadro è chiaro: non ci sono obiettivi".