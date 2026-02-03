Ex Lazio | Guendouzi esulta ma viene colpito alla testa da una bottiglia: come sta il francese
Disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze per Matteo Guendouzi, passato al Fenerbahçe all’inizio della sessione invernale di mercato. Durante la trasferta di Superlig sul campo del Kocaelispor, l'ex Lazio è stato colpito alla testa da una bottiglia d’acqua lanciata dagli spalti mentre stava festeggiando il gol del vantaggio della sua squadra, finendo a terra.
L’episodio ha portato alla momentanea sospensione della gara per permettere allo staff medico di verificare le condizioni del giocatore. Guendouzi, rimasto dolorante sul terreno di gioco, si è poi rialzato e il match è ripreso regolarmente, con il Fenerbahçe che ha chiuso l’incontro sul 2-0. Una serata macchiata da un gesto grave che ha causato una lunga interruzione e il rischio di sospensione dell’incontro, poi comunque portato a termine.