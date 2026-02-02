Lazio, Giordano: "Lo stadio deserto? Segnale forte! Ma su Sarri..."
Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sulla protesta dei tifosi della Lazio durante la partita contro il Genoa e sulle successive dichiarazioni di Maurizio Sarri.
"Il nostro popolo ha sempre fatto grandi iniziative, se credono che possa stimolare questo possono continuare su questa linea,se vogliono ritornare possono ritornare, ognuno è libero di fare e di scegliere quello che vuole. L'importante è la vita della Lazio, è importante in questo momento avere tre o quattro punti in più a fine stagione, perché uno può dire che con il pubblico potremmo avere quattro punti in più rispetto alla vita della Lazio sia niente.
"Questo è stato proprio un messaggio tanto forte, anche perché lo stadio era praticamente semideserto. L'esultanza di Pedro? Fa capire che i giocatori sono con la curva e non con la dirigenza. No, quella dell'allenatore a me non piace, a me queste sviolinate non piacciono. Le diceva a Napoli, le dice qua, non mi piace. Ritorna sempre sui tifosi, queste ruffianate sui tifosi e questa a me non piacciono".