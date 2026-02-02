Lazio, il Celta Vigo presenta Vecino: l'annuncio del club
Il Celta Vigo ha annunciato l'acquisto di Matias Vecino, arrivato dalla Lazio durante l'ultimo mercato di gennaio. Di seguito il comunicato del club spagnolo.
"Il Celta e la Lazio hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del centrocampista Matías Vecino, che difenderà lo scudo celeste fino a giugno 2027. Internazionale uruguaiano, Vecino arriva a Vigo dopo una consolidata traiettoria in Serie A.
Con un profilo capace di agire sia come mezzala che come mediano, Matías si distingue per la sua presenza fisica, la sua capacità di recupero e un notevole criterio nella distribuzione del pallone. Il suo inserimento si sposa appieno con il modello di gioco di Claudio Giráldez, rinforzando così la compagine celeste per affrontare un tratto decisivo della stagione.
Nel corso della sua carriera sportiva, il giocatore ha militato nell'Empoli FC, nella ACF Fiorentina, nel Cagliari Calcio, nell'Inter e nella SS Lazio, accumulando oltre 300 partite nella massima serie del calcio italiano — una delle competizioni più esigenti del panorama europeo — dove ha collezionato 29 gol e 21 assist.
Cresciuto professionalmente nel Central Español FC, Vecino ha mostrato il suo potenziale nelle categorie inferiori della nazionale uruguaiana, essendo uno dei nomi chiave nella storica qualificazione ai Giochi Olimpici di Londra 2012 (la prima volta per La Celeste dal 1928). Poco dopo, si è consolidato nella nazionale maggiore, dove ha accumulato un totale di 69 presenze.
Al Celta, Matías ritroverà giocatori con cui ha già condiviso lo spogliatoio, come Marcos Alonso e Andrei Radu, fattore che lo aiuterà sicuramente nell'adattamento sia alla squadra che alla città.
Il Celta dà il benvenuto a Matías Vecino, confidando che con la sua esperienza apporterà al gruppo gerarchia, fisicità e qualità al centro del campo, rappresentando un valore aggiunto per il progetto sportivo celeste.
Benvenuto, Matías!".