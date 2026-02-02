UFFICIALE - Lazio, Vecino è nuovo giocatore del Celta Vigo: il comunicato
02.02.2026 22:18 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha annunciato di aver ceduto Matias Vecino al Celta Vigo a titolo definitivo. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Matias Vecino al Real Club Celta de Vigo SAD. Vecino, arrivato nell`estate 2022, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 128 presenze e segnato 13 gol. Tutto il club desidera ringraziare Matias per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".