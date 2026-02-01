Calciomercato Lazio | Alajbegovic e Schjelderup, è linea verde. Ma Sarri...
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'operazione ringiovanimento della Lazio è partita a gennaio, ma proseguirà anche a giugno. L'obiettivo è proseguire su una linea verde che garantisca un futuro con un margine di crescita sul piano del valore, ma anche su quello tecnico.
La società sta monitorando talenti giovanissimi tra i 18 e i 20 anni, soprattutto per il centrocampo e l'attacco. Come riporta il Corriere dello Sport, i sondaggi effettuati Alajbegović del Salisburgo, ex compagno di Ratkov, e per Schjelderup del Benfica, autore di una doppietta nella sfida in Champions League contro il Real Madrid, ne sono la prova.
C'è un rischio tecnico da evitare, il futuro non può prescindere da una riorganizzazione e un abbassamento di monte ingaggi e età media. La missione è nelle mani di Sarri, sempre che resti a giugno. Altrimenti passerà nelle mani di un nuovo allenatore.