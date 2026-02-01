UFFICIALE - Il Pisa esonera Gilardino: fatale la sconfitta col Sassuolo
Il Pisa ha annunciato ufficialmente l'esonero di Alberto Gilardino dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. I toscani sono ultimi in classifica insieme al Verona. Il tecnico era considerato a rischio già qualche settimana fa, con il nome di Davide Ancelotti a gravitare attorno all'ambiente del Pisa.
La débacle interna rimediata dai nerazzurri contro il Sassuolo, un 1-3 che riduce ancor più le speranze di permanenza in Serie A, ha segnato un punto di svolta anche in questo senso nella stagione pisana.
Ecco il comunicato apparso sui canali ufficiali: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".