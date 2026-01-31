Insigne, parla l'agente: "Sarebbe tornato al Napoli. Poi è arrivato il Pescara..."

TUTTOmercatoWEB.com

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l'agente di Lorenzo Insigne Andrea D'Amico, che ha spiegato com'è nata la trattativa con il Pescara per l'esterno e la suggestione di un ritorno al Napoli. Sul calciatore c'era da tempo anche l'interesse della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Il Napoli? Ci hanno chiamato circa una decina di giorni fa ed era una cosa che stava maturando. Purtroppo secondo me, forse anche complice l'uscita dalla Champions, questa decisione ha virato da un'altra parte. A quel punto lì noi avevamo altre opportunità, ma Lorenzo è voluto tornare a Pescara. Al Napoli sarebbe tornato anche al minimo di stipendio. È una cosa importantissima che, conoscendo lui, non mi aveva nemmeno stupito dal punto di vista umano, ed è giusto che anche i tifosi lo sappiano".

"Il Pescara? Una scelta identitaria, nel periodo in cui a volte si fa fatica a dare un senso alle proprie scelte in funzione dei valori, delle riconoscenze. Un po’ come Ulisse che torna a Itaca”.