Lazio, Przyborek ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale - FOTO
31.01.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Adrian Przyborek è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: il classe 2007 arriva a titolo definitivo dal Pogon. Per la sua avventura in biancoceleste, il polacco ha scelto la maglia numero 28. Di seguito la foto.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.