Lazio, il Pogon saluta Przyborek: "Grazie di tutto!" - FOTO
31.01.2026 14:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Adrian Przyborek è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il talento classe 2007 arriva dalla squadra polacca del Pogon, che l'ha salutato e ringraziato attraverso un post pubblicato su Instagram. "Adrian Przyborek lascia il Pogoń Szczecin. Il centrocampista diciannovenne si trasferisce a titolo definitivo al club della Serie A italiana, la S.S. Lazio. Grazie per l'impegno che hai messo nella crescita del nostro club, Przybor! La dirigenza e tutto lo staff ti augurano il meglio per il prosieguo della tua carriera!", si legge.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.