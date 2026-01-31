Lazio - Genoa, le pagelle dei quotidiani: Pedro immortale, Gila impreciso
RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Genoa con un pirotecnico 3-2 e torna a fare tre punti in un Olimpico deserto. Dopo essere andata sul doppio vantaggio grazie al rigore trasformato da Pedro e al primo gol di Taylor in biancoceleste, la squadra di Sarri subisce la rimonta rossoblù guidata dalle reti di Malinovsky e Vitinha. A recupero quasi scaduto, però, Ratkov colpisce di testa in area e trova la mano di Ostigard che, dopo un check del Var, porta ad un altro penalty. Dagli 11 metri Cataldi batte Bijlow, regalando ai suoi una vittoria cruciale in un momento così delicato. Di seguito le pagelle ad opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6, Gila 5, Provstgaard 5.5, Pellegrini 5.5 (80' Tavares sv); Taylor 6.5 (80' Dele-Bashiru sv), Cataldi 7, Basic 6; Isaksen 6.5 (87' Noslin sv), Maldini 5.5 (73' Ratkov 6.5), Pedro 7 (73' Cancellieri 6). All.: Sarri 6.5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6, Gila 5, Provstgaard 6, Pellegrini 6.5 (80' Tavares 6); Taylor 6.5 (80' Dele-Bashiru 6), Cataldi 7, Basic 6; Isaksen 6.5 (87' Noslin 6), Maldini 6 (73' Ratkov 6.5), Pedro 6.5 (73' Cancellieri 6). All.: Sarri 6.5.
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 6, Gila 4, Provstgaard 5, Pellegrini 6.5 (80' Tavares sv); Taylor 6.5 (80' Dele-Bashiru sv), Cataldi 6.5, Basic 5; Isaksen 7 (87' Noslin sv), Maldini 5 (73' Ratkov 6), Pedro 7 (73' Cancellieri 6). All.: Sarri 6.5.