Lazio, Sarri a DAZN: "Olimpico semi-deserto? È una dimostrazione d'amore"

Maurizio Sarri ha parlato della partita di questa sera contro il Genoa, ma non solo, nel corso dell'intervento ai microfoni di DAZN. L'allenatore biancoceleste si è espresso anche su Romagnoli e su Maldini:

"Olimpico deserto? Bisogna andare oltre. La Lazio ha un ambiente con un amore infinito, quella di questa sera è una dimostrazione di amore. È una difficoltà a cui dobbiamo andare oltre.

Infortuni? Quest’anno è così, Zaccagni da tanto tempo aveva delle problematiche, ieri ha avuto una lesione al traverso addominale, è potuto rimanere con noi visto che era già in ritiro.

Romagnoli? Con tutte le componenti ho fatto lo stesso discorso: la mia era una valutazione tecnico-tattica. Il mercato lo fa la società, aspetto decisioni. Se spero di averlo ancora in rosa? Non lo so: il Romagnoli che conoscevo io, sicuramente sì.

Maldini? Il ragazzo è quello su cui mi ero fatto un’idea da fuori. Grandi qualità tecniche e fisiche, che non riesce a esprimere con continuità, la sfida è quella”.