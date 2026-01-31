MIXED ZONE - Taylor: "Avrei voluto festeggiare il primo gol con i tifosi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Kenneth Taylor ha parlato anche in zona mista al termine della partita tra Lazio e Genoa. L'olandese ha risposto alle domande dei cronisti presenti, ecco le sue parole:

"Sono molto felice, Isaksen mi ha fatto un assist perfetto. Una bella vittoria, buone sensazioni. Se preferisco giocare sulla destra o sulla sinistra? Non fa molto la differenza, destra o sinistra è uguale.

Stadio? È bellissimo. Certo, avrei voluto festeggiare il mio primo gol con tutti i tifosi, spero possa accadere la prossima volta.

Prime settimane a Roma, nuovi giocatori. Cosa ne penso? Credo che la squadra sia buona, i primi giorni stanno andando bene, mi diverto. Roma poi è una città bellissima, tutti hanno avuto per me una buona accoglienza. Sarri? È un grande allenatore".