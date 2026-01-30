Genoa, Malinovskyi a Dazn: "Lazio squadra forte. Dobbiamo stare..."
30.01.2026 21:47 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Qurantacinque minuti sono andati, ne restano altrettanti da giocare per questo Lazio - Genoa nel deserto dell'Olimpico. Ruslan Malinovskyi, centrocampista del grifone, è intervenuto ai microfoni di Dazn durante l'intervallo della sfida. Ecco di seguito le sue parole:
"Abbiamo avuto buone occasioni di far gol, ma la Lazio è una squadra forte, non è facile giocare. Dobbiamo stare attenti, loro aspettano che perdiamo la palla perché sono forti nei contropiedi".
