Lazio, Sarri su Maldini: "Ecco quale sarà la mia sfida con lui"
30.01.2026 20:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nell'intervento ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Lazio-Genoa, Maurizio Sarri ha parlato anche di Daniel Maldini, arrivato qualche giorno fa a Roma e diventato un nuovo calciatore biancoceleste. Ecco le sue parole sul giocatore:
"Maldini? Il ragazzo è quello su cui mi ero fatto un’idea da fuori. Grandi qualità tecniche e fisiche, che non riesce a esprimere con continuità, la sfida è quella di trovare il modo per dargli maggiore continuità".
