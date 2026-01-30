Calciomercato Lazio | Dia e l'indiscrezione sulla Cremonese: cosa sta succedendo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Attacco da sfoltire. L'arrivo di Maldini sta trascinando fuori dalla Lazio sia Noslin che Dia. Sul primo è forte il Monaco (e ci ha provato anche il Bologna); sul secondo, invece, era uscita solamente una voce relativa all'Espanyol in Spagna, che poi ha chiuso per l'arrivo di Ngonge.

Nelle ultime ore è girata un'indiscrezione relativa a dei contatti tra il club biancoceleste e la Cremonese per l'attaccante senegalese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, al momento non ci sarebbe margine per una trattativa, nonostante i grigiorosso potrebbero presto cedere Johnsen al Palermo.