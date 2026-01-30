Calciomercato Lazio, Tavares e Noslin in uscita? La situazione aggiornata

RASSEGNA STAMPA - La fine del calciomercato invernale è sempre più vicina e la Lazio continua a lavorare per provare a chiudere le ultime operazioni prima della deadline del 2 febbraio. In uscita ci sono Tijjani Noslin, finito nel mirino di diversi club, e Nuno Tavares, ormai fuori dai piani di Sarri, per i quali il club biancoceleste è alla ricerca di una soluzione last minute.

L'attaccante olandese è convinto di andare al Monaco e l'affare sarebbe in chiusura, tanto che avrebbe confidato ai compagni che quella contro il Genoa sarà la sua ultima gara con la Lazio. A riportarlo è Il Messaggero, che ribadisce come l'unico nodo sia legato alla formula del prestito: Fabiani vuole inserire un obbligo di riscatto, i monegaschi spingono per il diritto.

Parlando di Tavares, invece, il Besiktas continua a non mollare la presa e nelle scorse ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti. Se il portoghese accettasse la destinazione, si potrebbe chiudere un'operazione da 10 milioni di euro, il 35% dei quali sarebbe, però, destinato all'Arsenal.