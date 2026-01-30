Juve - Lazio, le info per il rimborso dei biglietti: il comunicato
Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato che i biglietti del settore ospiti acquistati dai tifosi biancocelesti per la sfida contro la Juventus saranno rimborsati. Di seguito i dettagli:
"Come da decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al termine della corrente stagione, è disposta la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi per gli incontri in trasferta per i tifosi della S.S. Lazio, nonché il divieto della vendita dei titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Regione Lazio. Resta esentato dal provvedimento il derby Roma-Lazio previsto, in attesa di ufficialità, domenica 17 maggio.
I biglietti acquistati per la gara Juventus-Lazio di domenica 8 febbraio, verranno annullati e contestualmente rimborsati. Clicca qui per ulteriori informazioni".