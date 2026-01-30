Calciomercato | Insigne torna al Pescara: l'annuncio - VIDEO
30.01.2026 11:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Insigne torna al Pescara. Dopo oltre 13 anni dalla sua prima esperienza in Abruzzo, l'ex Napoli è pronto a tornare a giocare in Italia, ripartendo proprio dal club biancoazzurro.
Rimasto svincolato dopo la sua ultima avventura con il Toronto, l'attaccante era stato anche nel mirino della Lazio, dove avrebbe ritrovato Sarri, ma alla fine il suo arrivo non si è concretizzato. Di seguito il video, pubblicato sul profilo Instagram di Insigne, che di fatto ufficializza il suo ritorno al Pescara.
