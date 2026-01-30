Lazio, Bertolotto racconta Pzyborek: "Sarri è l'uomo giusto per lui!"

Alberto Bertolotto, esperto di calcio polacco, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per presentare il nuovo acquisto della Lazio, Adrian Pzyborek, spiegandone qualità, ruolo e prospettive.

CARATTERISTICHE - "Pzyborek è un prodotto di Zelcine, una città vicina alla Germania, dove lavorava Runjaic e il settore giovanile era gestito Adamsuc e ha fatto un ottimo lavoro. Dal Pogom sono usciti tanti gfiocatori interessanti, tra i top 5 della Polonia. Lui ha avuto l'opportunità di esordire due anni fa quando il Pogom ancora puntava sui giovani. Ha cavalcato questa wave. Parliamo di un numero 10, ma deve ancora fermarsi. Sarei un po' cauto con lui, l'Ekstraklasa è un campionato fisico, ma di livello più basso della Serie A. E' più scommessa rispetto a Ziolkowski della Roma che ha giocato in Conference con il Legia. Un giocatore sicure di sé. Sono sicuro che ci sarà sotto l'approccio del lavoro. Poi se l'impatto sarà immediato non lo so, sarei cauto con i giudizi".

RUOLO - "Nel 4-3-3 vorrei Pzyborek vedere da mezzala. Spero che in lui Sarri possa rivedere il Zielinski all'Empoli. Fare con lui lo stesso lavoro. Esterno d'attacco? In Italia ci si allena di più e c'è una grande attenzione alla tattica. Ci sono dei codici di movimenti da imparare. Dipende anche da quanto lui sarà capace di impararli. Si inserisce in un contesto complicato, quindi gli servirà del tempo. Ha qualità nell'uno contro l'uno, in Polonia si è fatto notare, è pronto dal punto di vista carrateriale. Però il salto è importante. Il fatto di saper parlare bene l'inglese lo aiuterà. Ma la Serie A è uno scalino importante. L'aspetto positivo è che trova l'allenatore giusto per esplodere, se lo ascolta sarà tutto più facile. Fare la spola con la Primavera potrebbe aiutarlo ad adattarsi e a entrare nei meccanismi".

PAZIENZA - "La Lazio deve avare un progetto pluriennale per proteggerlo, per proteggere il proprio investimento. Servirà anche empatia per un calciatore che si traferisce dalla Polonia ad appena 19 anni".