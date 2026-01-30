Calciomercato | Sportmediaset: "Anche la Lazio nella corsa a Frattesi"
CALCIOMERCATO LAZIO | Ancora una manciata di giorni alla chiusura di questa sessione di mercato invernale e, in casa Lazio, non è da escludere che possano essere messi a segno altri colpi non solo in uscita ma anche in entrata.
L’ultima suggestione è quella riportata da Sportmediaset secondo cui anche i biancocelesti si sarebbero inseriti nella corsa a Davide Frattesi. Il calciatore sembrava destinato a lasciare Milano e sono diverse le squadre che hanno fatto un primo sondaggio: dalla Juve di Spalletti passando per il Fenerbahce e il Nottingham Forest.
Di fatto, però, l’Inter non ha mai davvero aperto alla cessione anche se in questi ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe cambiare visto il rientro di Calhanoglu e anche la scoperta di Diouf, fino ad ora praticamente mai utilizzato.
Il nodo è rappresentato però dalla cifra richiesta dall’Inter: i nerazzurri non lasceranno partire Frattesi per meno di 25 milioni di euro, una cifra decisamente fuori budget per la Lazio, soprattutto considerando la chiusura imminente del mercato che renderebbe ancora più difficile una trattativa così importante.
