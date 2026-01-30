Champions League, i cinque portieri goleador: c’è anche Provedel - VIDEO
Grazie al suo gol allo scadere di Benfica - Real Madrid, Anatolij Trubin è entrato nella ristretta cerchia di portieri capaci di andare a segno in Champions League. L'ultimo a riuscirci prima dell'ucraino era stato Ivan Provedel che, sempre con un colpo di testa, aveva regalato alla Lazio il pareggio nel match d'esordio della fase a gironi contro l'Atletico Madrid, durante la stagione 2023/24.
In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Prime Video ha celebrato tutti gli estremi difensori goleador nella principale competizione europea per club, passando in rassegna tutte le sette reti realizzate da cinque portieri diversi.
Oltre ai già citati Trubin e Provedel, infatti, sono riusciti a segnare in Champions anche Sinan Bolat con lo Standard Liegi, Vincent Enyeama con l'Hapoel Tel Aviv e Jorg Butt, autore di tre reti con le maglie di Amburgo, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, tutte su rigore contro la Juventus. Di seguito il filmato.