Lazio, Rambaudi verso il Genoa: "Servirà pazienza per vincere la gara"
In vista della sfida tra Lazio e Genoa, Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha detto la sua su come la squadra di Sarri potrebbe portare a casa la vittoria. Queste le sue parole:
“Genoa squadra di ritmo, ora ha entusiasmo dopo la vittoria incredibile col Bologna; hanno qualità, alcuni ce l’hanno, a me Colombo piace, Malinovskyj può inventare la giocata. Poi attenzione ai tiri da fuori, possono essere pericolosi. Norton-Cuffy può mettere in difficoltà nella sua zona di campo. Detto questo, credo che dietro abbiano delle lacune. Secondo me cercheranno di impostare la partita nel prenderci alti".
"Servirà un pressing organizzato, venti metri oltre la metà campo, indirizzandoli su una delle due fasce. Se li fai giocare, crei i presupposti per far emergere le loro qualità. La Lazio deve essere brava, consapevole che con pazienza servirà vincere una gara di maturità. Cancellieri e Isaksen? Preferisco il danese ma entrambi hanno dei grandi limiti”.