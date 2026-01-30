Lazio - Genoa, i convocati di Sarri: la scelta su Romagnoli
30.01.2026 13:25 di Christian Gugliotta
Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida tra Lazio e Genoa. Questo l'elenco completo:
Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.