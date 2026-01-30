Europa League, il sorteggio dei Playoff: il Bologna (ri)trova una vecchia conoscenza
Si è concluso il sorteggio del playoff di Europa League che vedeva protagonista il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù trovano ancora una volta i norvegesi del Brann, squadra già affrontata nella League Phase, con andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno al Dall'Ara il 26 febbraio.
Questo il sorteggio completo del playoff di Europa League:
Dinamo Zagabria-Genk
Brann-Bologna
Ludogorets-Ferencvros
Celtic-Stoccarda
Panathinaikos-Viktoria Plzen
Fenerbahce-Nottingham Forest
Paok-Celta Vigo
Lille-Stella Rossa
