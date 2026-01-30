Przyborek è atterrato a Roma: in aeroporto il suo primo "Forza Lazio" - FT e VD
AGGIORNAMENTO ORE 13.50 - Rivolgendosi all'ufficio stampa della Lazio, Przyborek non ha nascosto la propria sorpresa: "Mamma mia! (in riferimento alle tante persone presenti, ndr). Ma è sempre così? Mi seguiranno?".
AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - Przyborek è pronto a iniziare una nuova avventura alla Lazio: il giovane talento polacco è arrivato a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Immediato il primo "Forza Lazio", detto con la gioia di chi non vede l'ora di iniziare a lavorare.
Ecco Adrian Przyborek. Il talento polacco classe 2007, intorno alle 13.15 di oggi, venerdì 20 gennaio, è sbarcato a Roma: arriva dal Pogon per 4,5 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita. È atterrato a Fiumicino, in serata sarà all'Olimpico per vedere Lazio - Genoa. Domani mattina alle 7:30 farà le visite mediche a Villa Mafalda. Di seguito foto e video de Lalaziosiamonoi.it.