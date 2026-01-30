Lazio, Melli contro Sarri: "Con lui è un manicomio. Ha sbagliato a..."
30.01.2026 15:30 di Christian Gugliotta
Intervenuto in collegamento a Radio Radio, Franco Melli ha parlato della situazione delicata in casa Lazio, non risparmiando delle forti critiche a Maurizio Sarri. Queste le sue parole:
“Sarri non doveva fare quelle dichiarazioni, soprattutto sapendo che Romagnoli se ne stava andando. Per quale motivo lo ha fatto? Sembra che per lui Romagnoli sia improvvisamente diventato Beckenbauer e che senza di lui la Lazio prenderà tre o quattro gol a partita. Un manicomio come con Sarri non c’era mai stato. L’anno scorso con Baroni c’erano applausi a scena aperta“.
Christian Gugliotta
