Lazio - Genoa, le probabili formazioni: Maldini insidia Dia, c'è Provstgaard
La Lazio torna all'Olimpico dopo il pari a reti bianche contro il Lecce: nella Capitale arriva il Genoa di De Rossi. Sarri ha salutato definitivamente Mandas: in panchina ci sarà il nuovo secondo portiere Motta. Non sarà a disposizione Romagnoli: ha smesso di allenarsi, la sua cessione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Giocherà Provstgaard in coppia con Gila e di fronte a Provedel in porta; come terzini invece può spuntarla Pellegrini su Lazzari, con Marusic sicuramente confermato. A centrocampo Cataldi tornerà in regia, con Taylor e Basic (più avanti di Vecino) ai suoi lati. Rovella è convocato, sarà in panchina. In attacco l'unico sicuro del posto è Zaccagni a sinistra: al centro si giocano il posto Dia e Maldini (più staccato Ratkov), mentre a destra è in vantaggio Isaksen su Cancellieri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedro, Noslin, Ratkov, Maldini. All.: Sarri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.