Matri: "Una società storica come la Lazio merita un progetto per il futuro"
30.01.2026 17:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
Il clima in casa Lazio continua ad essere più teso che mai. La squadra di Sarri si appresta a sfidare il Genoa all'Olimpico, ma questa volta non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi, decisi a disertare lo stadio in segno di protesta contro la società.
A commentare la situazione attuale all'interno del club biancoceleste è stato Alessandro Matri che, durante la trasmissione di Dazn "4-2-3-1" ha dichiarato: "Una società storica come la Lazio merita un progetto per il futuro".
