Lazio, Orsi: "Si respira aria di contestazione. E contro il Genoa..."
30.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico Gaetano
In collegamento a Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato del momento difficile che sta vivendo la Lazio e della gara contro il Genoa. Si prospetta un Olimpico praticamente vuoto, vista la contestazione in corso dei tifosi. Di seguito le sue parole.
"Lazio-Genoa? Senza pubblico sarà un partita complicata per la Lazio, si respira aria da contestazione. La squadra avversaria sarà perciò avvantaggiata, ma bisogna essere concentrati sul gioco. I biancocelesti devono vincere una partita che in casa non vincono da una vita. I tre punti servono per dare entusiasmo alla squadra e lavorare meglio".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.