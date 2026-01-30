Lazio, Orsi: "Si respira aria di contestazione. E contro il Genoa..."

In collegamento a Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato del momento difficile che sta vivendo la Lazio e della gara contro il Genoa. Si prospetta un Olimpico praticamente vuoto, vista la contestazione in corso dei tifosi. Di seguito le sue parole. 

"Lazio-Genoa? Senza pubblico sarà un partita complicata per la Lazio, si respira aria da contestazione. La squadra avversaria sarà perciò avvantaggiata, ma bisogna essere concentrati sul gioco. I biancocelesti devono vincere una partita che in casa non vincono da una vita. I tre punti servono per dare entusiasmo alla squadra e lavorare meglio".

