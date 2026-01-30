Genoa, De Rossi a DAZN: "Lazio forte e con voglia di riscatto. E lo stadio..."
Daniele De Rossi, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato della partita di questa sera tra il suo Genoa contro la Lazio. Ecco le parole dell'allenatore rossoblù:
"Tornerò sulla mia panchina? Pensiamo alla partita, contro una Lazio Lazio forte, che vive un momento particolare. Avranno voglia di riscatto e vorranno essere attenti, dovremo farlo altrettanto.
Ritiro sereno? Avevamo in testa di improntarlo così indipendentemente dal risultato. Per fortuna ci siamo arrivati con una vittoria. Il nostro cammino però è ancora lungo.
Atmosfera surreale? Penso che siano abbastanza maturi, mi fido di loro. Lo stadio semivuoto può essere una novità. Non sono stato ancora fuori, non so che effetto farà. Si devono concentrare sul campo. Gli avversari hanno sempre le stesse qualità, sia con pochi tifosi che con lo stadio pieno. Dovremo disinnescare le grandi qualità della Lazio".