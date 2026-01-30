Lazio - Genoa, la Curva Nord è deserta: la reazione di Pellegrini
30.01.2026 20:46 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ambiente surreale all'Olimpico. La protesta è riuscita, lo stadio è deserto. Sono pochissimi i tifosi sugli spalti, sparsi nei vai settori. Ad essere completamente vuota, però, è la Curva Nord.
Il cuore del tifo biancoceleste oggi pulsa all'esterno, a Ponte Milvio. Una scena che fa impressione e che tocca anche le corde dei calciatori. Uno su tutti, Luca Pellegrini, anche lui un tifoso laziale che appena scesa in campo, a pochi minuti dal fischio d'inizio, si è preso qualche secondo per osservare quei seggiolini vuoti. Sicuramente sconsolato, ma consapevole del valore di un gesto come quello della tifoseria.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.