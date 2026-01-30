Lazio - Genoa, Marelli sul rigore: "Braccio punibile, vi spiego perché"
30.01.2026 22:00 di Simone Locusta
Pedro porta avanti la Lazio. Il fenomeno spagnolo si assume le responsabilità e batte il rigore che porta la Lazio sull'1-0 contro il Genoa. Il rigore è stato fischiato da Zufferli dopo che il Var lo ha richiamato all'On Field Review.
Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato perché è stato giusto assegnarlo. Ecco di seguito le sue parole:
"Episodio veramente complicato, c'è stato un rimpallo su Ostigard che era a terra, poi anche su isaksen, il braccio è largo e oltre la figura, aumenta il volume corporeo. A mio avviso è punibile".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.