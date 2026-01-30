Genoa, Vasquez: "I rigori? Gli arbitri si prendono la responsabilità delle loro scelte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa è intervenuto il difensore del Genoa Johan Vasquez dopo la sconfitta contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

"I rigori? Non mi piace parlarne, non sono il tipo. C'è l'arbitro che si prende la responsabiltà di fischiare. Ci dispiace, sembrava che potesse finire in pareggio. Il resto è roba degli arbitri, devono essere consapevoli come noi lo dobbiamo essere della nostra prestazione. Non c'è niente da dire alla squadra e all'atteggiamento che abbiamo avuto. Questa è lo spirito giusto".

"Mi ricordo perfettamente che sul 2-2 ho visto le facce di tutte e volevamo vincere, non pareggiare. Il rigore nel finale è stato un episodio sfortunato, dobbiamo essere più maturi e consapevoli. Abbiamo giocato con coraggio fino alla fine, mi tengo questo. Dobbiamo andare piano, settimana dopo settimana. Oggi erano punti pesanti. Dobbiamo avere sempre lo stesso atteggiamento per prendere i tre punti".