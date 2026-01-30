RIVIVI DIRETTA - Lazio, Basic in conferenza: "Rinnovo? Vi dico cosa è successo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo Sarri, Toma Basic è intervenuto in conferenza stampa. Ecco allora le risposte del centrocampista croato alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa dell'Olimpico:

Come ti trovi in un momento in cui i nuovi spesso ti cercano come punto di riferimento?

“Mi viene difficile rispondere a questa domanda, perché non vedo che mi cercano in questo modo. Con noi i ragazzi stanno imparando velocemente. Non era facile per tutti noi - abbiamo giocato forse due o tre partite con gli stessi 11. Infortuni, mercato… non voglio utilizzare questo come una scusa, ma è una realtà. Siamo uniti, e questo è importante dopo tutto quel che è successo negli ultimi giorni. Dobbiamo stare con la testa sul campo, così possiamo portare la Lazio più in alto”.

Come avete vissuto il fatto che non ci fossero tifosi?

“Non è facile in uno stadio quasi vuoto. Non parliamo molto di questo, abbiamo avuto già una situazione simile contro il Lecce. Poteva essere una serata ancora più speciale, però noi dobbiamo concentrarci solo sul campo”.

Rinnovo?

“Io ho accettato l’offerta, dopo non è successo nulla. Solo questo posso dire”.